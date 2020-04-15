Экономика

«Дамате» увеличила объем производства индейки на 30%

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«Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, продолжает наращивать объемы. В I квартале 2020 года компания произвела 35 тысяч тонн в убойном весе, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Рост связан с планомерным увеличением мощностей вертикально интегрированного комплекса по производству индейки до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. Этот проект «Дамате» завершает в 2020-м.

Вертикально интегрированная структура комплекса по производству и переработке индейки «Дамате» предусматривает все этапы производственного процесса: инкубационные мощности на 25,8 млн яиц в год, 520 птичников подращивания и откорма, 43 600 га земельных ресурсов, три элеватора единовременной мощности хранения 210 тысяч тонн, два комбикормовых завода на 488 тысяч тонн кормов в год, крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод мощностью 155 тысяч тонн в год.

В 2019 году «Дамате» произвела более 131 тысячи тонн мяса индейки в убойном весе, подтвердив позицию лидера на рынке. В планах компании - продолжать увеличивать этот показатель.

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