Одобрен проект реставрации бывшего медколледжа в Кузнецке

Государственная экспертиза одобрила проект реставрации дома № 236 на улице Ленина в Кузнецке. Здание внесено в список объектов культурного наследия регионального значения.

Разрешение на его обследование областное министерство охраны памятников истории выдало в апреле этого года.

Обследование показало, что часть дома пребывает в аварийном состоянии. На фундаменте имеются серьезные дефекты, цоколь выкрошился, линия кладки стен искривлена, по швам прошли глубокие трещины, полы покоробились, стропила повреждены. Обнаружились и капитальные повреждения инженерных систем.

Проект реставрации предполагает восстановление входных групп, вычинку аварийных участков стен, перегородок и перекрытий, полное обновление кровли и фронтонов, замену окон и дверей.

Внутри здания предстоит провести капитальный ремонт подвала, коридоров, лестниц и помещений на обоих этажах.

Необходимо переложить также сети водо-, тепло-, электроснабжения, канализации и заново установить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Здание, построенное в XIX веке как жилой особняк, в 1903 году было передано в аренду женской гимназии. С 1918-го здесь размещались отделения Кузнецкого рабочего университета, а с 1930-го - медицинский техникум (далее фельдшерско-акушерская школа, медучилище и медколледж).

25 марта 2023 года одна из стен здания обрушилась, строение стало опасным. Студенты вынуждены были заканчивать учебный год в другом месте. Позднее объект запланировали передать электронному колледжу.