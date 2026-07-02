Желающих попасть на Лермонтовский праздник отвезут автобусы

Жителей и гостей Пензенской области, желающих посетить 55-й Всероссийский Лермонтовский праздник в музее-заповеднике «Тарханы», отвезут автобусы.

Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Праздник в «Тарханах» состоится 11-го числа. Транспорт будет отъезжать с Привокзальной площади, от макета паровоза Черепановых (справа от главного входа в здание вокзала) с 7:00.

«Последняя посадка в автобус - в 8:00. Просим не опаздывать, автобусы отправляются строго по графику», - предупредили в минкультуры.

Обратно из «Тархан» транспорт пойдет в 17:30.

Стоимость единого билета (туда и обратно) составляет 1 200 рублей. Для участников СВО и членов их семей предусмотрена 50%-я скидка. Дети младше 7 лет могут проехать за полцены, а если не занимают отдельного места, то бесплатно.

Для подтверждения прав на льготы потребуется предъявить документы.

С программой 55-го Всероссийского Лермонтовского праздника в «Тарханах» можно ознакомиться здесь.