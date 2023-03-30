Из-за ЧП студентов медколледжа Кузнецка перевели на дистант

30.03.2023 | 17:38

Прокуратура Кузнецка организовала проверку по факту обрушения стены учебного корпуса медицинского колледжа на улице Ленина. ЧП случилось 25 марта.

Сотрудникам надзорного органа предстоит проверить, как исполнялось федеральное законодательство, установить причины произошедшего, оценить, соблюдались ли требования нормативных правовых актов при эксплуатации здания.

Также специалисты определят, безопасно ли продолжать занятия в колледже. Пока что студентов перевели на дистанционное обучение.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Здание медицинского колледжа - памятник истории и культуры регионального значения.

В минздраве области добавили, что сейчас намереваются обследовать строение и определить степень его аварийности, обсуждается вопрос о переносе занятий в корпус № 4 Кузнецкого многопрофильного колледжа на улице Белинского, 137.

Ранее сообщалось, что кузнечане в Сети забили тревогу, заметив, что стена образовательного учреждения скоро рухнет. Они упрекнули администрацию города в том, что та упустила проблему.