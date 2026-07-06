Археологи подвели итоги изучения городища в Наровчатском районе

Культура

Археологи подвели итоги изучения городища в Наровчатском районе
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В Наровчатском районе специалисты исследовали памятник археологии федерального значения «Городище», расположенный в селе Большое Кирдяшево.

Археологи подвели итоги изучения городища в Наровчатском районе

Участники экспедиции в июле провели разведку на данном участке, определили точное местоположение и границы объекта, установили, что культурный слой здесь отсутствует.

«Значит, городище было не жилым укреплением, а использовалось как укрытие на случай нападения врагов!» - отметили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Никаких артефактов специалисты не обнаружили, поэтому определить точную датировку существования городища пока нельзя. По аналогии с близлежащими аналогичными объектами его предварительно отнесли к Средневековью (XII-XIV вв).

Археологи намерены заняться более детальным изучением территории.

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