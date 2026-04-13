Специалисты исследуют бывшее здание медколледжа в Кузнецке

В Кузнецке проведут научно-исследовательские и изыскательские работы для сохранения дома № 236 на улице Ленина.

Это объект культурного наследия регионального значения. В здании когда-то располагалась женская гимназия, а в последнее время - медицинский колледж.

Подрядчик выполнит шурфы (небольшие разведочные раскопы) и зондаж (частичное вскрытие объекта для изучения строительной хронологии путем удаления более поздних фрагментов) по специально разработанной схеме.

Все это позволит определить объем необходимых ремонтных и реставрационных работ и поможет в дальнейшем при составлении научно-проектной документации.

«Исследования и изыскания планируют окончить к концу 2026 года», - уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

25 марта 2023 года одна из стен здания обрушилась. Строение стало опасным для организации обучения. Студенты медколледжа вынуждены были заканчивать учебный год в другом месте.

Позднее объект запланировали передать электронному колледжу.