Пензенские школьники уехали на раскопки в Наровчатский район

Во вторник, 7 июля, 30 пензенских подростков отправились на раскопки в Наровчатский район. Для молодежи, увлекающейся исследованиями прошлого, в регионе 6-й год действует «Школа юного археолога».

Проект стартовал на фоне нехватки профильных специалистов с целью привлечения новых кадров, пояснили в областном минобре. Обучение проходят 25 человек, в основном из областного центра. Теоретические знания они получают в аудитории, практические навыки отрабатывают в полях.

Наровчатское городище - остатки центра ордынского улуса Мохши, состоит под охраной государства с 1974 года. В 2025-м министерство по охране памятников утвердило его границы.

В 2026 году там были найдены монеты, которые, по словам руководителя экспедиции Владимира Винничека, чеканились именно в этом городе, украшения и предметы быта.

Раскопки городища идут уже больше 100 лет. В прошлом сезоне археологи обследовали участок 96 кв. м и нашли остатки средневековых ремесленных мастерских XIV века, фрагменты красноглиняной гончарной посуды, предметы быта и ремесла.

Последняя разведка в Наровчатском районе состоялась в июле на участке в селе Большое Кирдяшево. Жилой культурный слой не выявлен, то есть на территории располагалось укрытие от врагов.