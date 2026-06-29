В Пензе готовятся отмечать День семьи, любви и верности

Культура

В Пензе готовятся отмечать День семьи, любви и верности
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В следующую среду, 8 июля, в Пензе проведут торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (0+). Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Мероприятие состоится в центре культурного развития «Дом офицеров» на улице Ленинградской. Основным организатором выступит минтруд. При поддержке минкульта для собравшихся устроят концерт.

Как правило, на праздник приглашаются семьи из разных районов области. Многодетным, а также тем, кто прожил в зарегистрированном браке 25 и более лет, вручают медали «За любовь и верность». В прошлом году их получили 70 пар.

В этот же день принято возлагать цветы к памятнику святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака. Он установлен около Спасского кафедрального собора.

Кроме того, дата популярна у женихов и невест. В 2025-м в Пензенской области именно 8 июля (это был вторник) связать себя узами брака решила 61 пара.

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