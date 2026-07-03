11-12 июля в Кузнецком районе устроят «Торуевское городище»

Культура

11-12 июля в Кузнецком районе устроят «Торуевское городище»
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В следующие выходные, 11-12 июля, в селе Малый Труев Кузнецкого района в третий раз пройдет традиционный военно-исторический фестиваль «Торуевское городище» (0+).

«По традиции в нем примут участие клубы исторической реконструкции из разных регионов страны. Первый день у реконструкторов будет подготовительным. Участники установят палатки, проведут лекции и будут обмениваться опытом», - рассказали в институте регионального развития.

Официальное открытие фестиваля намечено на 11:00 12 июля.

11-12 июля в Кузнецком районе устроят «Торуевское городище»

«В этот день на фестивале будут работать мастер-классы и площадки, состоятся показательные выступления «стрельцов». Также пройдут отборочные соревнования по современному бою на мечах среди детей 12-14 лет, турнирные состязания по историческому раннесредневековому бою и современному бою на мечах», - добавили в ИРР.

27 июня Малый Труев стал площадкой для проведения ХVI Всероссийского сельского Сабантуя. На празднование съехались 55 000 гостей из 38 регионов страны.

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