55-й Всероссийский Лермонтовский праздник начнется в Пензе

55-й Всероссийский Лермонтовский праздник традиционно выйдет за пределы музея-заповедника. Программу торжеств, запланированных на 10 июля в Пензе, обнародовало региональное министерство культуры в четверг, 2-го числа.

В 12:00 в сквере имени М. Ю. Лермонтова развернется выставка рисунков учащихся детских художественных школ «Наш Лермонтов». Жители и почетные гости возложат цветы к бюсту поэта.

В 15:00 в Литературном музее начнется творческая встреча с лауреатами премии имени М. Ю. Лермонтова прошлых лет (с 2006-го по 2025-й).

11 июля праздник переместится в музей-заповедник «Тарханы». Желающие посетить мероприятия смогут добраться туда на автобусах, которые станут отходить с Привокзальной площади с 7:00, последняя посадка - в 8:00.

Для гостей будет работать Литературная площадка, им покажут литературно-музыкальный байопик «Мой Лермонтов», выступят ансамбли «Казачья застава» и «Миряне». На празднике обещают быть заслуженная артистка РФ Варвара, актеры театра и кино Максим Виноградов и Елена Захарова, группа «Кватро».

Подробно ознакомиться с программой на 11-е число можно здесь.