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Учеба

В Кузнецке разобрались, где будут учиться студенты медколледжа

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В Кузнецке определили площадки, где будут заниматься студенты медицинского колледжа с нового учебного года.

В пресс-службе областного министерства здравоохранения сообщили, что обучение будет проходить на базах учебного корпуса № 1 Кузнецкого многопрофильного колледжа (Ленина, 246), школы № 3 (Ленина, 116), а также межрайонных больниц - детской и для взрослых.

Отмечается, что это временное размещение. Для кузнецкого филиала медколледжа продолжают искать новое здание.

Здание образовательного учреждения в Кузнецке начало рушиться в марте. Студенты завершили учебный год в корпусе № 4 Кузнецкого многопрофильного колледжа (Белинского, 137).

Прокуратура организовала проверку исполнения федерального законодательства, соблюдения требований нормативных правовых актов при эксплуатации колледжа. Также необходимо было установить причину обрушения стены и понять, можно ли использовать здание дальше.

В конце мая глава Кузнецка Сергей Златогорский заявил, что судьба медколледжа решена: в старое здание он не вернется, но как учебное заведение сохранится.

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