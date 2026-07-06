Парапеты и лестницы ККЗ «Пенза» требуют капремонта

Некоторые конструкции здания киноконцертного зала «Пенза» на улице Бакунина, открывшегося в 2014 году, требуют капитального ремонта.

Речь идет о стилобате (опорная часть) и прилегающих к нему парапетах и лестницах.

«Пензаконцерт», на балансе которого находится объект, готов заплатить за проектно-изыскательские работы 207 820 рублей.

Выполнить задание необходимо за 2 недели с даты заключения договора, уточняется на портале госзакупок. После этого станет возможным проведение самого капремонта.

«Пенза» - самая большая творческая площадка области (если не брать во внимание «Дизель-Арену», где, несмотря на то что объект спортивный, иногда также выступают артисты). ККЗ может вместить 1 600 зрителей. Его проектная стоимость в свое время составляла около 900 миллионов рублей.