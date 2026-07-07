В Пензе отреставрируют старинный дом на улице Тамбовской

Культура

В Пензе отреставрируют старинный дом на улице Тамбовской
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На улице Тамбовской, 21, в Пензе отреставрируют объект культурного наследия, зарегистрированный в реестре под названием «Дом жилой».

Подрядная организация уже получила разрешение на проведение работ.

«Специалистам предстоит выполнить мероприятия по восстановлению облика фасадов, устройству отмостки вокруг здания, замене внутренней отделки стен, потолков, оконных и дверных откосов и осуществить другие работы», - пояснили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Дом был построен в XIX веке. Это прямоугольное одноэтажное кирпичное здание с полуподвалом. В архитектуре прослеживаются черты русского зодчества и классицизма.

Объект культурного наследия не используется с 2011 года, в 2020-м его состояние было признано неудовлетворительным, доступ к зданию ограничили. В 2022-м стало известно, что дом приобретен инвестором, заинтересованным в его воссоздании.

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