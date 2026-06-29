В здании на Московской, 56, в Пензе проведут научные изыскания

В здании на Московской, 56, в Пензе проведут научно-исследовательские и изыскательские работы. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны памятников истории и культуры в понедельник, 29 июня.

Строение признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1924-1926 годах здесь жил секретарь Пензенского губкома РЛКСМ Александр Косарев. Позже он вошел в состав оргбюро ЦК ВКП(б) и стал генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ.

Для определения типажа и материалов фундамента, стратиграфии культурного слоя и оценки несущей способности будут выполнены шурфы (небольшие раскопы).

Чтобы узнать состояние кладки и швов, отыскать исторические слои штукатурки и декора, специалисты сделают зондаж (локальные вскрытия).

Разрешение на работы выдано на основании поступившего заявления подрядной организации, пояснили в пресс-службе министерства. Изыскания должны завершить до 26 августа.