Губернатор: В 2026-м отреставрируют 4 объекта культурного наследия

Губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства принял участие в обсуждении вопроса сохранения культурного наследия в регионе.

Всего в Сурском крае насчитывается 404 объекта, которые требуют постоянного внимания, надлежащего содержания, а также реставрации, сообщил Олег Мельниченко в субботу, 6 июня, на своей странице во «ВКонтакте».

В этом году планируется отреставрировать дом ключника в Тарханах, здание бывшего уездного училища и захоронение заслуженного врача РСФСР Аркадия Сойнова в городе Белинском, а также надгробие братской могилы советских воинов на Мироносицком кладбище в Пензе.

Разрешение на реставрацию дома ключника уже выдано. Подрядчик займется крышей постройки.

«Предусмотрено усиление и локальная замена деревянных элементов стропильной системы, замена покрытия кровли, замена слуховых окон», - сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

По данным портала госзакупок, работы обойдутся в 2 млн 894 тыс. 567 рублей. Все необходимое должно быть выполнено в срок до 30 сентября.

Реставрация здания бывшего уездного училища в городе Белинском началась осенью прошлого года, она продолжается в 2026-м. На обновление выделили 67 млн 82 тыс. 909 рублей. Организация, выигравшая торги, снизила цену до 67 млн ровно.