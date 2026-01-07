В Белинском продолжат реставрацию здания бывшего уездного училища

Культура

В Белинском продолжат реставрацию здания бывшего уездного училища
Печать
Telegram

В 2026-м продолжится реставрация здания бывшего уездного училища в городе Белинском. Работы начались осенью прошлого года.

Заведение известно тем, что одним из первых учеников был известный критик и историк Виссарион Григорьевич Белинский. Кроме того, В 1836 году в здании провел несколько дней Николай I: его экипаж опрокинулся недалеко от Чембара (прежнее название города), император сломал ключицу. Здесь он проходил лечение и восстанавливался.

Как сообщили в региональном минкульте, сейчас специалисты завершают демонтаж деревянных конструкций и приступают к устройству инженерных сетей. В 2026-м подрядчик намерен отремонтировать фундамент, крышу, несущие конструкции, фасад, а также благоустроить территорию рядом с училищем.

Ранее сообщалось, что на работы выделили 67 млн 82 тыс. 909 рублей. Организация, выигравшая торги, снизила цену до 67 млн ровно.

Училище строилось в 1821-1822-м по проекту землемера Александровского. В последний раз его реставрировали в 70-х годах XX века. В 2022-м здание пришлось закрыть из-за его неудовлетворительного состояния.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
реконструкция белинский памятник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!