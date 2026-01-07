В Белинском продолжат реставрацию здания бывшего уездного училища

В 2026-м продолжится реставрация здания бывшего уездного училища в городе Белинском. Работы начались осенью прошлого года.

Заведение известно тем, что одним из первых учеников был известный критик и историк Виссарион Григорьевич Белинский. Кроме того, В 1836 году в здании провел несколько дней Николай I: его экипаж опрокинулся недалеко от Чембара (прежнее название города), император сломал ключицу. Здесь он проходил лечение и восстанавливался.

Как сообщили в региональном минкульте, сейчас специалисты завершают демонтаж деревянных конструкций и приступают к устройству инженерных сетей. В 2026-м подрядчик намерен отремонтировать фундамент, крышу, несущие конструкции, фасад, а также благоустроить территорию рядом с училищем.

Ранее сообщалось, что на работы выделили 67 млн 82 тыс. 909 рублей. Организация, выигравшая торги, снизила цену до 67 млн ровно.

Училище строилось в 1821-1822-м по проекту землемера Александровского. В последний раз его реставрировали в 70-х годах XX века. В 2022-м здание пришлось закрыть из-за его неудовлетворительного состояния.