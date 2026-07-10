Для этнофестиваля «Абашевские узоры» закупят 400 тюков соломы

В Пензе закупят тюки соломы для создания стилизованных зрительских мест к II Международному фестивалю традиционного и современного этнического творчества «Абашевские узоры».

Предполагается приобрести 400 тюков по 580 рублей каждый на общую сумму 232 000 рублей. Заказчиком выступает областной драмтеатр, сообщается на портале госзакупок.

Благодаря соломе и другим элементам на Юбилейной площади предполагается воспроизвести кусочек русской деревни. Такое же тематическое оформление драмтеатр организовывал и в прошлом году.

В 2026-м этнофестиваль состоится 21-23 августа, он будет более масштабным. В числе прочих перед пензенцами выступит заслуженная артистка России Пелагея.

Национально-культурные автономии угостят желающих своими традиционными блюдами, покажут костюмы и различные поделки.