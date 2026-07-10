19 июля в Неверкинском районе отметят «Акатуй»

19 июля (воскресенье) на центральной площади села Неверкино, у районного Дома культуры, состоится VIII Межрегиональный фестиваль «Акатуй» (0+).

Это национальный праздник чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ и объединяющий людей всех возрастов.

«Неверкинский район - место компактного проживания чувашского народа», - уточнили в региональном минкульте.

Специальными гостями праздника станут певец и гармонист Кирилл Рыбаков из Чебоксар и молодежный эстрадный вокальный ансамбль «Мерчен» из Ульяновска.

Также собравшихся ждут выступления творческих коллективов, солистов, местных участников художественной самодеятельности.

На площади будет организована выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, изделий народных промыслов и дегустация блюд национальной чувашской кухни.

Начало праздника в 10:00.