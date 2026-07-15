В Пензе отреставрируют несколько панелей стелы «Слава героям»

В Пензе приведут в порядок стелу «Слава героям», расположенную у «Ростка» на набережной Суры. Здесь отреставрируют мемориальные доски с именами героев.

Запланирован демонтаж 3 старых стеклянных панелей, изготовление и установка новых.

Информацию следует нанести на их задней стороне методом УФ-печати. Шрифт и его цвет нужно согласовать с заказчиком, которым выступает парк Белинского.

За работы заплатят 110 250 рублей. Их необходимо выполнить до 12 сентября, уточняется на портале госзакупок.

В 2023 году читатель PenzaInform.ru обратил внимание, что на некоторых стеклах стелы фамилии героев нечитаемы. По какой-то причине глубина «гравировки» при пескоструйной обработке не везде получилась одинаковой.