В Пензе отреставрируют несколько панелей стелы «Слава героям»

Культура

В Пензе отреставрируют несколько панелей стелы «Слава героям»
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В Пензе приведут в порядок стелу «Слава героям», расположенную у «Ростка» на набережной Суры. Здесь отреставрируют мемориальные доски с именами героев.

Запланирован демонтаж 3 старых стеклянных панелей, изготовление и установка новых.

Информацию следует нанести на их задней стороне методом УФ-печати. Шрифт и его цвет нужно согласовать с заказчиком, которым выступает парк Белинского.

За работы заплатят 110 250 рублей. Их необходимо выполнить до 12 сентября, уточняется на портале госзакупок.

В 2023 году читатель PenzaInform.ru обратил внимание, что на некоторых стеклах стелы фамилии героев нечитаемы. По какой-то причине глубина «гравировки» при пескоструйной обработке не везде получилась одинаковой.

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