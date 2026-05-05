В «Тарханах» отреставрируют крышу дома ключника

В «Тарханах» готовятся к реставрации дома ключника - одного из объектов усадьбы, в которой провел детские годы знаменитый поэт, писатель и драматург Михаил Лермонтов.

Одноэтажный срубовой дом был построен его бабушкой Елизаветой Арсеньевой предположительно в начале XIX века во время перестройки имения, после возведения главного дома и церкви Марии Египетской.

В 1968 году здание было восстановлено на старом фундаменте. С тех пор в разные годы проводилась реставрация различных элементов.

Общее состояние объекта удовлетворительное, однако в ремонте нуждается кровля. Над ней и предстоит поработать специалистам.

По данным портала госзакупок, реставрация обойдется в 2 млн 894 тыс. 567 рублей. Все необходимое должно быть выполнено в срок до 30 сентября.

