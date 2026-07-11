В сквере Давыдова пройдет фестиваль «Сказка - улицам города»

Культура

В сквере Давыдова пройдет фестиваль «Сказка - улицам города»
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Жителей Пензы приглашают на литературный фестиваль «Сказка - улицам города». Финальный день намечен на воскресенье, 12 июля, при благоприятных погодных условиях, сообщили в администрации областного центра.

Площадкой праздника станет сквер имени Дениса Давыдова. Там организуют настольные игры, творческие мастер-классы, выставки.

Также в программе интерактивный спектакль «Чудеса на лесной полянке», подготовленный артистами ТЮЗа, сеанс иммерсивного чтения с Дмитрием Аксеновым по стихам Даниила Хармса и семейный квест «Побег из волшебного замка».

Праздник начнется в 12:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что 21-23 августа в Пензе на Юбилейной площади проведут второй этнофестиваль «Абашевские узоры». В этом году он будет более масштабным. В числе прочих перед пензенцами выступит заслуженная артистка России Пелагея.

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