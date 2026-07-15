Автор «Кентавра» создаст еще один арт-объект для улицы Московской

Автором арт-объекта с афоризмами Ключевского, который установят на улице Московской, будет заслуженный художник России Юрий Ткаченко. В центре города уже есть его работа - «Кентавр» на Фонтанной площади.

В администрации Пензы рассказали, что создание скульптуры приурочили к 185-летию со дня рождения великого земляка - выдающегося русского историка Василия Ключевского.

Арт-объект будет представлять собой монументальное кресло на гранитном основании, общая высота - 189 см.

«Художественное решение выполнено в стиле интеллектуального постмодернизма с элементами классицизма, ампира и модерна. В оформлении ряда элементов заложена отсылка к числу 5 - в знак признания значимости фундаментального труда ученого «Курс русской истории», состоящего из 5 частей», - уточнили в мэрии.

Ключевой деталью композиции станут 12 афоризмов Ключевского, считающихся наиболее значимыми. Их разместят на спинке кресла: 6 будут обращены во внутренний контур, 6 - во внешний.

Среди цитат такие:

- «Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир»;

- «Талант - искра Божия, которой человек обыкновенно сжигает себя, освещая этим пожаром путь другим»;

- «В школе надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в жизни надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их»;

- «Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь»;

- «Высшая степень искусства говорить - уменье молчать»;

- «Бездарные люди - обыкновенно самые требовательные критики».

«Напомним, что в Пензе находится памятник истории и культуры - мемориальный дом-музей В. О. Ключевского. Он располагается на одноименной улице - Ключевского, 66. Именно здесь будущий великий историк провел свои детские и юношеские годы», - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что за арт-объект заплатят 2 561 000 рублей. Кресло поставят на место приствольного круга между домами № 3 и 9 на Московской.