У центра диагностики в Кузнецке открыли бюст Лермонтова

Культура

У центра диагностики в Кузнецке открыли бюст Лермонтова
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Во вторник, 14 июля, на улице Стекловской в Кузнецке торжественно открыли бюст Михаила Юрьевича Лермонтова. Он появился на площадке у Центра диагностики и восстановительной медицины.

Скульптуру городу подарил предприниматель.

«Сегодня мы стали свидетелями знаменательного события. Уверен, что это вдохновит многих кузнечан продолжать читать и переосмысливать его (Лермонтова. - Прим. ред.) наследие», - отметил глава Кузнецка Виктор Агафонов.

В рамках церемонии открытия юные горожане прочли строки из известных произведений М. Ю. Лермонтова.

Жизнь знаменитого поэта, писателя и драматурга неразрывно связана с регионом. Он появился на свет в 1814 году в Москве, но детские годы, с 1815-го по 1827-й, провел в Пензенской губернии, в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

Мероприятие в Кузнецке приурочили к памятной дате - 15 июля 1841 года у подножия горы Машук оборвалась жизнь поэта, сообщили в местной администрации.

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