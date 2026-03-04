В Пензе частично обрушилась крыша жилого дома XIX века

В Пензе частично обрушилась крыша здания на улице Суворова, 60, которое признано объектом культурного наследия регионального значения - «Дом жилой, XIX в.».

По данному факту областное министерство по охране памятников проводит контрольно-надзорные мероприятия.

«Еще 17 февраля правообладатель здания был проинформирован о необходимости очистки кровли здания от снега и наледи из-за выпадения обильных снеговых осадков», - отметили в ведомстве.

В Пензенской области сохраняется угроза схода с крыш снежных масс и наледи. 3 марта с крыши дома № 90а на улице Суворова фрагмент наледи рухнул на 17-летнего подростка. Полученные им травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

1 марта на улице Калинина в Пензе наледь с козырька балкона упала на 43-летнюю женщину. Ее здоровью тоже был нанесен тяжкий вред. 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.