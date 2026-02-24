Проект реставрации особняка на ул. Кирова в Пензе прошел экспертизу

Проект реставрации особняка XIX века на Кирова, 53, в Пензе получил одобрение. Заключение выдали специалисты государственной экспертизы (ГИКЭ) 19 февраля. Документ размещен на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

Для сохранения объекта необходимо усилить конструкции перекрытий, стены, полы, заменить кровлю, отливы, внутреннюю отделку, приспособить лестницы к современному использованию. Кроме того, здание нуждается в антикоррозионной и огнебиозащитной обработке.

План работ включает частичную замену, наращивание и усиление фундамента, кладку стен из полнотелого глиняного кирпича, восстановление водосточной системы, реставрацию металлического ограждения шатровой части крыши.

Дверные и оконные проемы будут обновлены с сохранением облика, предполагаются воссоздание декора фасада, замена отмостки.

«Соблюдение методики и последовательности работ, изложенных в проектной документации, позволит выполнить работы при сохранении исторического облика объекта и его архитектурно-художественной ценности», - говорится в акте экспертизы.

В конечном итоге здание будет перепланировано под точку общепита. Подвал отводится под подсобные помещения, на 1-м этаже появятся вестибюль, гардероб, залы, санузлы, лестничные клетки, на 2-м - зал и кухня, лестница, объединяющая все уровни, в том числе подвал и чердак.

О необходимости обновления особняка на Кирова, 53, речь шла еще два года назад. В 1887-м усадьбу приобрел купец I гильдии, совладелец фабрики гнутой мебели «Рамиба» Нахман Рабинович. В 1899 году он построил жилой дом в виде миниатюрного дворца.

Теперь, когда положительное заключение экспертизы получено, предстоит согласовать сроки работ.