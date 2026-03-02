На улице Калинина женщина пострадала из-за сошедшей наледи

На улице Калинина женщина пострадала из-за сошедшей наледи
Вечером в воскресенье, 1 марта, на улице Калинина в Пензе случилось ЧП: на 43-летнюю женщину с козырька балкона упала наледь.

Когда это произошло, горожанка шла по тротуару. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

«В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание здания и балкона», - сообщили в областном СУ СКР.

30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре.

