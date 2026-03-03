В Кузнецке закрыли концертный зал в творческом центре «Родина»

В Кузнецке закрылся концертный зал в творческом центре «Родина». Он был главной площадкой, на которой выступали известные артисты и коллективы.

Причина закрытия - нарушение требований пожарной безопасности, сообщил глава Кузнецка Виктор Агафонов на своих страницах в соцсетях.

«В настоящее время мы предпринимаем все необходимые меры для скорейшего открытия зала вновь. Надеюсь, что до конца марта ситуация разрешится», - написал он.

В январе в городе остановили работу молодежного эстетического центра «Юность». Причина та же, что в случае с «Родиной» - требования пожарной безопасности.

Центр пообещали открыть к концу января, когда все приведут в соответствие с противопожарными нормами.