На строительство цирка в Пензе выделят еще 804 млн рублей

На строительство цирка в Пензе выделят деньги из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте Правительства РФ.

В 2026-2029 годах планируется направить 804 млн 47 тыс. рублей. Таким образом, общий объем потраченных федеральных денег составит 2 млрд 234 млн 115 тыс. рублей, а итоговая стоимость строительства - 2 млрд 240 млн 287 тыс. рублей.

В распоряжении отмечается, что объем выделяемых из федеральной казны средств может быть пересмотрен во время формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Также в документе указано, что срок ввода цирка - 2030 год. Он рассчитан на 1 400 посадочных мест. Общая площадь объекта составит 26 313,48 кв. м.

Пензенский цирк - один из крупнейших долгостроев в областном центре, признал губернатор Олег Мельниченко на прямой линии 11 декабря 2025 года. Учреждение культуры возводится с 2013 года. Изначально планировалось закончить работы к 2014-му, но процесс затянулся надолго. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.

На конец 2025-го, по словам главы региона, готовность цирка составляла 90%. Он выразил надежду, что новый подрядчик закончит стройку и объект сдадут к концу 2027 года.