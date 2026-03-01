Не соответствующие ценностям фильмы не выпустят в прокат

В воскресенье, 1 марта, вступили в силу ограничения на прокат и распространение фильмов, дискредитирующих традиционные нравственные ценности. Об этом сообщает «Парламентская газета».

К национальным ценностям закон, принятый в прошлом году, относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, крепкую семью, созидательный труд, преобладание духовного над материальным, милосердие и историческую память.

Если в картине обнаружатся эпизоды, отрицающие что-то из вышеперечисленного, прокатное удостоверение выдано не будет. Кроме того, Министерство культуры уполномочено аннулировать ранее выданные разрешения или скорректировать их в части запрета для детского просмотра.

Новые нормы обязаны соблюдать и онлайн-кинотеатры, и тематические сообщества в соцсетях с посещаемостью более полумиллиона человек в день. На удаление спорного контента владельцам отводятся 1 сутки.

Решения об отзыве фильмов разрешено опротестовать. В досудебном порядке жалобы будет рассматривать Минкультуры, в судебном - арбитраж.

Фото pxhere.com.