Наледь рухнула на подростка: прокуратура проводит проверку

Снежно-ледовая масса с дома № 90а на улице Суворова в Пензе рухнула на подростка 2008 года рождения, уточнили в областной прокуратуре.

Ранее информация о ЧП, случившемся во вторник, 3 марта, появилась в соцсетях. Пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.

«Надзорный орган даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации, а также иных органов и учреждений, ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке кровель зданий от снежно-ледовых отложений. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.

1 марта на улице Калинина в Пензе на 43-летнюю женщину с козырька балкона упала наледь. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.