Наледь рухнула на подростка: прокуратура проводит проверку

Происшествия

Наледь рухнула на подростка: прокуратура проводит проверку
Печать
Telegram

Снежно-ледовая масса с дома № 90а на улице Суворова в Пензе рухнула на подростка 2008 года рождения, уточнили в областной прокуратуре.

Ранее информация о ЧП, случившемся во вторник, 3 марта, появилась в соцсетях. Пострадавшего госпитализировали.

Наледь рухнула на подростка: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.

«Надзорный орган даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации, а также иных органов и учреждений, ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке кровель зданий от снежно-ледовых отложений. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.

1 марта на улице Калинина в Пензе на 43-летнюю женщину с козырька балкона упала наледь. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. 30 января на Ленинградской, 10, рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наледь сосулька крыша
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!