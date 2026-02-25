Пензенские художники могут принять участие в фестивале стрит-арта

Пензенские художники могут принять участие в окружном фестивале «ФормАРТ». Он ставит целью развитие уличного искусства как элемента улучшения городской среды и поддержку молодых талантов.

В этом году тематика приурочена к Году народного единства.

К участию приглашаются как профессионалы, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории ПФО.

Отборочный этап продлится до 3 мая. Заявки будут принимать с 3 марта, к анкете следует приложить работу, которая будет представлена на фестивале.

Экспертное жюри оценит творчество участников и определит финалистов, которые пройдут в презентационный этап (до июля 2026 года).

Узнать подробнее об условиях и заполнить форму заявки можно на сайте фестиваля.

В прошлом году стрит-арт стал элементом тематического оформления Пензы к 80-летию Победы. Рисунки художника Александра Тарасова украсили трансформаторные подстанции в районе Кирова, 2а, и Ленинградской, 1а.