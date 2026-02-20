Сергей Казаков стал первым народным артистом Пензенской области

Сергей Казаков стал первым народным артистом Пензенской области
Художественный руководитель драматического театра Сергей Казаков стал первым народным артистом Пензенской области. Соответствующую награду ему вручили в пятницу, 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества.

Почетное звание было учреждено в регионе в прошлом году и считается высшим знаком признания выдающихся достижений в области театрального, музыкального, циркового и эстрадного искусства на местном уровне.

Его решили присваивать высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям за заслуги в создании высокохудожественных образов, музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, внесшим значительный вклад в развитие регионального искусства и его популяризацию.

Сергей Казаков получил нагрудный знак и удостоверение № 1.

Стоит отметить, что среди регалий Сергея Казакова уже имеется звание народного артиста России, которого он был удостоен в 2023 году.

