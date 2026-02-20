Художественный руководитель драматического театра Сергей Казаков стал первым народным артистом Пензенской области. Соответствующую награду ему вручили в пятницу, 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества.

Почетное звание было учреждено в регионе в прошлом году и считается высшим знаком признания выдающихся достижений в области театрального, музыкального, циркового и эстрадного искусства на местном уровне.

Его решили присваивать высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям за заслуги в создании высокохудожественных образов, музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, внесшим значительный вклад в развитие регионального искусства и его популяризацию.

Сергей Казаков получил нагрудный знак и удостоверение № 1.

Стоит отметить, что среди регалий Сергея Казакова уже имеется звание народного артиста России, которого он был удостоен в 2023 году.