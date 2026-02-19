В Спасском соборе состоится бесплатный концерт духовной музыки

В субботу, 21 февраля, в Спасском кафедральном соборе состоится концерт духовной музыки (0+). С программой «Тебе поем...» выступит молодежный хор «Возрождение» из Нижнего Новгорода.

Вход свободный.

«Академический хор «Возрождение» - лауреат международных конкурсов в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, обладатель гран-при международных конкурсов в Санкт-Петербурге и Москве», - сообщили в Пензенской епархии.

Коллектив был создан в 1999 году Сергеем Смирновым. В него вошли выпускники хоровой студии «Камертон» Дворца детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова, студенты учебных музыкальных заведений и различных вузов Нижнего Новгорода.

Концерт с Спасском соборе начнется в 15:30.

