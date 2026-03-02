В Пензе концерт столичной звезды обернулся скандалом

В Пензе концерт столичной звезды обернулся скандалом
Вечером в воскресенье, 1 марта, в ККЗ «Пенза» во время концерта столичной звезды разразился скандал. Многие зрители остались недовольны выступлением Славы.

По отзывам поклонников, певица выглядела предельно усталой, не попадала в фонограмму, уходила со сцены.

«Весь зал кричал: «Верните деньги!» Некоторые из пензенцев вызывали полицию», - рассказал один из очевидцев в Сети.

Артистка пояснила, что выступление стало заключительным в ее туре, поэтому она очень плохо себя чувствует морально и физически. Отмена концерта грозила бы миллионными штрафами.

Слава пообещала вернуть деньги недовольным.

В «Пензаконцерте», на балансе которого находится ККЗ, принесли извинения зрителям.

«Все претензии просим направить на электронную почту penzakoncert@yandex.ru для дальнейшей передачи и решения возникших вопросов организатору мероприятия - ООО «Артвэй», - говорится в телеграм-канале учреждения.

