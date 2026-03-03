Пензячкам к 8 Марта подарят концерт Алексея Глызина

В пятницу, 6 марта, в преддверии Международного женского дня, в Пензе будут чествовать жительниц разных районов региона, отличившихся в какой-либо сфере. Подарком для них станет концерт заслуженного артиста РФ Алексея Глызина в «Дизель-Арене».

По данным портала госзакупок, выступление 72-летнего певца обойдется в 5 млн 394 тыс. 470 рублей.

Гонорар составит 2 млн 260 тыс. рублей, на обеспечение бытового райдера (проезд, проживание, питание) потратят 540 тыс. Еще 2 млн 594 тыс. 470 рублей уйдет на обеспечение концерта необходимым оборудованием, в том числе звуковым и световым.

Алексей Глызин - советский и российский эстрадный певец, актер, музыкант и радиоведущий. Признанными хитами считаются такие исполняемые им композиции, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «То ли воля, то ли неволя», «Письма издалека», «Поздний вечер в Сорренто», «Любовь-беда», «Счастье ты мое».

В 2025 году для женщин к 8 Марта организовали концерт пензенских творческих коллективов. В 2024-м выступала арт-группа «Хор Турецкого» (в целом подарок обошелся в 9 млн 574 тыс. рублей), в 2023-м с той же целью в Пензу приезжала Зара, исполнившая несколько композиций.