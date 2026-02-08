В регионе выделили 20 мест для земских работников культуры

Культура

В регионе выделили 20 мест для земских работников культуры
Печать
Telegram

В Пензенской области по программе «Земский работник культуры» выделено 20 квот, то есть вдвое больше, чем год назад. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в субботу, 7 февраля.

Программа нацелена на привлечение в села и малые города, где проживают меньше 50 тысяч человек, специалистов, которые могут работать на современном оборудовании в музеях, детских школах искусств, домах культуры. Перечень вакансий предоставляют в региональном минкультуры.

Желающим переехать выплачивают по 1 миллиону рублей при условии заключения трудового договора с минкультом или местной администрацией не меньше чем на 5 лет. При увольнении прежде истечения срока часть выданных средств (пропорционально отработанному времени) необходимо вернуть.

В программу Пензенская область вошла в январе 2025 года. Порядок получения госвыплаты разработали в апреле.

Первые 4 земских работника культуры уехали в августе, пятый - в сентябре. Еще пятеро заключили договоры в октябре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
выплата программа трудоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!