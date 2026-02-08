В регионе выделили 20 мест для земских работников культуры

В Пензенской области по программе «Земский работник культуры» выделено 20 квот, то есть вдвое больше, чем год назад. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в субботу, 7 февраля.

Программа нацелена на привлечение в села и малые города, где проживают меньше 50 тысяч человек, специалистов, которые могут работать на современном оборудовании в музеях, детских школах искусств, домах культуры. Перечень вакансий предоставляют в региональном минкультуры.

Желающим переехать выплачивают по 1 миллиону рублей при условии заключения трудового договора с минкультом или местной администрацией не меньше чем на 5 лет. При увольнении прежде истечения срока часть выданных средств (пропорционально отработанному времени) необходимо вернуть.

В программу Пензенская область вошла в январе 2025 года. Порядок получения госвыплаты разработали в апреле.

Первые 4 земских работника культуры уехали в августе, пятый - в сентябре. Еще пятеро заключили договоры в октябре.