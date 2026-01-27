На время Сабантуя на центральной площади Кузнецка появится Wi-Fi

В Кузнецке начали подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую. Об этом сообщил глава города Виктор Агафонов на совещании в администрации во вторник, 27 января.

В 2026 году Кузнецк и Кузнецкий район впервые примут Всероссийский сельский Сабантуй. Как ранее уточняли в областном правительстве, праздник проведут в селе Малый Труев.

Запланированы спортивные соревнования (конные скачки и борьба на кушаках), выставка сельскохозяйственной техники, ярмарка изделий народных промыслов, ремесел, сувенирной и другой продукции местных производителей.

Виктор Агафонов подчеркнул, что проведение такого масштабного мероприятия - это большая ответственность. «Должна быть полная готовность уже к 1 июня. Начали работу по покрытию центральной площади города на этот период Wi-Fi», - процитировали его в администрации Кузнецка.

В 2017 году Пензенская область уже становилась местом проведения Всероссийского сельского Сабантуя. Тогда праздник проходил в Средней Елюзани Городищенского района и собрал более 30 тысяч человек из 35 субъектов РФ.