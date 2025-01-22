В Пензенской области выплатят миллион ряду работников культуры

22.01.2025 | 14:09

Пензенская область станет участником программы «Земский работник культуры». Она стартовала в России в этом году.

Специалистам, готовым трудоустроиться в учреждения культуры в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, выплатят 1 млн рублей.

«Сейчас региональный минкульт формирует перечень вакантных должностей и дефицитных специальностей. В этом году планируем в рамках программы пригласить на работу 10 человек», - сообщил в среду, 22 января, на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в селах и малых городах не хватает технических специалистов, которые могут работать на современном оборудовании, установленном в музеях, детских школах искусств, домах культуры.

В регионе продолжают действовать другие «земские» программы для учителей и медработников. Так, педагогам, занимающим вакансии в сельских школах, также выплачивают по 1 млн рублей. Участники программы «Земский доктор» получают по 1,5 млн рублей, а «Земский фельдшер» - по 750 тысяч.