В «Тарханах» собираются восстановить Дальний сад

Музей-заповедник «Тарханы» объявил новую экологическую акцию. В ее рамках планируют восстановить Дальний сад.

Он находится в восточной части усадьбы. Предположительно, сад заложили в конце XVIII века. На сегодняшний день работники музея проделали большую работу по восстановлению его границ и планировки.

«Центр сада сегодня украшает деревянная беседка, которая расположена в круге из лип. От кольцевой дорожки, проложенной за кругом, отходят 8 радиальных аллей, симметрично разделяющих площадь на участки правильной формы (боскеты). Такую планировку в искусстве паркостроения конца XVIII - начала XIX века называли l’etoile (в переводе с французского - «звезда»)», - рассказали в региональном минкульте.

Планируется восстановить часть сада, высадив яблони. Сорта подберет музей в соответствии с происхождением: это будут или старинные сорта народной селекции, или их генетические потомки.

Любой желающий может принять участие в акции 2026 года и лично высадить приобретенный саженец в день рождения Михаила Лермонтова - 15 октября.

В 2023-м в рамках другой акции в музее-заповеднике восстановили Круглый сад. Посетители «Тархан» также высадили яблони.