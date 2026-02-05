Экспонаты из Литературного музея отреставрируют в Костроме

4 предмета из постоянной экспозиции Литературного музея отправятся на реставрацию в костромской филиал всероссийского центра имени И. Э. Грабаря.

В восстановлении нуждаются молочник, кофейник и чайник из сервиза «тет-а-тет» и статуэтка «Цветочница» из мейсенского фарфора.

Сервиз, поступивший в музей в 1984 году, датируется концом XVIII - началом XIX века. Он предназначен для дружеских или романтических встреч, семейного застолья. Такие наборы часто дарили молодым людям как символ их союза.

Скульптурная композиция «Цветочница» пополнила коллекцию в 1988-м. Это интерьерное украшение, наличие подобных статуэток в доме указывало на тонкий вкус хозяев.

У молочника и чайника нет наверший на крышечках, у фигурки сколоты пальцы, есть дефекты и на крышке кофейника, пояснили в областном минкультуры.

Когда закончится реставрация и предметы вернутся в Литературный музей, пока неизвестно. Как показывает практика, в подобных случаях восстановление может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, поскольку работа очень тонкая и кропотливая.