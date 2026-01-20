Никольскую церковь в селе Казарка хотят законсервировать

Никольскую церковь в селе Казарка Никольского района, признанную объектом культурного наследия регионального значения, хотят законсервировать в 2027 году за счет федерального бюджета.

Областное министерство по охране памятников истории и культуры направило в Министерство культуры РФ соответствующий комплект документов.

Финансирование на консервацию выделается в рамках госпрограммы, отбор заявок проводится на конкурсной основе.

«Консервация предполагает комплекс противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение», - напомнили в министерстве. Разбираются аварийные участки конструкций, закрываются оконные и дверные проемы, обустраиваются временная кровля и ограждение по периметру памятника.

Это не первая заявка на консервацию храма в селе Казарка. Предыдущую подавали в 2023 году.

«Стилистический анализ церкви позволяет датировать ее началом ХХ века. Церковь представляет собой характерный пример типового сельского храма, решенного в духе неоклассицизма. Особый интерес представляют металлоконструкции: кованые, ажурные, железные кресты и заполнения дверных и оконных проемов», - сообщили в министерстве.