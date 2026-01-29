В Пензе отреставрируют объект культурного наследия на ул. Чкалова

В Пензе начинается реставрация дома № 56 на улице Чкалова - объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие духовного училища (дерев.)».

Подрядная организация получила разрешение.

Запланированы масштабные работы. В областном министерстве по охране памятников истории и культуры уточнили, что речь идет о замене фундамента, несущих стен цокольного, первого и второго этажей, конструкций перекрытий и лестничных клеток, воссоздании деревянной стропильной системы и покрытия кровли, мезонина, балкона с ограждением и козырька над балконом, реконструировании архитектурно-художественного оформления фасадов и др.

Реставрация должна закончиться в конце 2027 года.

Дом № 56 на улице Чкалова приобрел частный инвестор путем приватизации на льготных условиях из муниципального имущества. Условием было проведение комплексных работ по сохранению памятника.