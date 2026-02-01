В Пензенской области туристов чаще всего интересуют музеи

За 2025 год туристско-информационный центр (ТИЦ) посетили более 1100 человек. В основном это жители Пензы, гости из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов.

Летом география расширяется за счет посетителей из северных, дальневосточных регионов, Краснодарского края и Сибири.

«Наиболее частые запросы касаются пешеходных и автомобильных экскурсий по городу, составления культурных маршрутов, а также поиска туров для посещения знаковых объектов области: заповедника «Тарханы», музеев А. И. Куприна и В. Г. Белинского, усадьбы А. Н. Радищева, историко-культурного центра «Кувака» и других», - уточнили в областном министерстве культуры и туризма.

ТИЦ работает стационарно на Белинского, 6а/1, и на выездных площадках во время городских торжеств. Воспользоваться его услугами можно также по телефону и через интернет, напомнили в ведомстве.

Сотрудники центра прошли переподготовку по специальности «Экскурсовод-гид». В 2026 году планируется запустить интерактивный формат (краеведческие квесты).

В январе ТИЦ посетили 100 человек. По разным вопросам обращались жители Пензы и области, в новогодние праздники были гости из Москвы, Тулы, Оренбурга и Казани.