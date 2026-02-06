В Наровчате отремонтируют здание, построенное в начале XIX века

В Наровчате отремонтируют здание, построенное в начале XIX века
В Наровчате разработают проектную документацию на ремонт исторического здания на улице Советской, 29.

Как сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры, это бывшее здание присутственных мест. С 1918 года там располагался первый уездный совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и исполком.

Дом построили в 1814 году. Это образец классической архитектуры начала XIX века. Архитектором был А. Д. Захаров.

«Это здание в 1866 году дважды посещал с целью ревизии уездного казначейства председатель Пензенской губернской казенной палаты писатель Салтыков-Щедрин», - рассказали в министерстве.

Правообладатель объекта культурного наследия намерен сделать ремонт фасада и интерьеров первого этажа.

