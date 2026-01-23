Музей-заповедник «Тарханы» проиграл земельный спор

Музей-заповедник «Тарханы» обратился в суд с требованием передать ему 5 земельных участков, расположенных поблизости, и снять их с кадастрового учета.

В иске учреждение культуры указало, что на основании решения Пензенского облисполкома в 1969 году за музеем закрепили земли бывших усадьб Е. А. Арсеньевой и Шан-Гиреев, часовни-могилы М. Ю. Лермонтова и церкви по контуру кирпичной ограды. Также документ определил общую площадь территории учреждения.

В границах земель музея находятся участки с домами, адрес которых село Лермонтово Белинского района, улица Яшинка. В 1992 году глава администрации Лермонтовского сельсовета подписал постановление о выдаче всем владельцам этой недвижимости свидетельств о праве собственности на землю. В дальнейшем участки поставили на государственный кадастровый учет.

По мнению представителя музея, спорная земля полностью находится в границах объекта культурного наследия и территории, принадлежащей учреждению на праве постоянного пользования.

Ответчики не согласились с иском. Один из них пояснил, что участком пользовались его предки еще до революции. Дом построила бабушка, в нем родился отец владельца, он сам и его дети. Земля принадлежит ему на законных основаниях.

При вынесении решения суд исходил из того, что в 2023 году региональное управление Росреестра исправило ошибку и внесло в ЕГРН сведения об изменении координат земельного участка «Тархан» - из его состава исключили принадлежащее ответчикам. Таким образом, во владении музея эта земля не находится. Право собственности на нее зарегистрировано в установленном законом порядке.

Иск музея не удовлетворили.

Учреждение культуры обжаловало решение. Постановление суда первой инстанции оставили без изменения, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.