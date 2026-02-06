В минкульте обратили внимание на угрозу Музею народного творчества

Культура

В минкульте обратили внимание на угрозу Музею народного творчества
В Пензе убрали наледь, свисавшую с фасада здания Музея народного творчества на улице Куйбышева, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Ранее в Сети появилась жалоба, что она угрожает памятнику деревянного зодчества - может обрушить кровлю мезонина.

«Музей народного творчества и прилежащая к нему территория ежедневно очищается от снега силами сотрудников. Свисающая наледь с фасада здания была убрана», - сообщил представитель регионального минкульта в пятницу, 6 февраля.

Музей - значимое место для пензенцев. Его изображение даже предлагали использовать на оборотной стороне купюры номиналом 1 000 рублей.

Однако по итогам онлайн-голосования объект оказался на 25-м месте, его выбрали только 1 459 человек.

музей крыша снег
 
 
 
 
 

