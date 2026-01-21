В Пензе объявили о старте конкурса патриотической песни

В Пензе начался муниципальный этап областного конкурса патриотической песни «Февральский ветер». К участию приглашается молодежь 14-22 лет.

Для первого тура, который продлится до 2 февраля, обязательное условие - проживание или обучение на территории Пензы, уточнили в городской администрации.

Состязание в номинации «Солисты» предусмотрено в 2 группах - средней (для вокалистов от 14 до 18 лет включительно) и старшей (от 19 до 22 лет).

Так же распределены участники конкурса и в номинации «Ансамбли». В составе допускается наличие не более 10 человек. Соответствие по возрасту определяется по самому старшему из исполнителей.

Заявки принимаются до 26 января включительно по электронной почте mcupenza@mail.ru с пометкой «Конкурс «Февральский ветер».

Просмотр выступлений начнется 28-го числа в молодежном центре «Юность» (Карпинского, 22Б). Победители муниципального этапа примут участие в областном конкурсе.

Узнать подробности можно из документа, размещенного на сайте мэрии.