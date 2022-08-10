В драмтеатре перед новым сезоном помыли трехтонную люстру

10.08.2022 | 17:44

В большом зале Пензенского драматического театра перед началом нового сезона помыли огромную люстру весом около трех тонн. Процедура проводится раз в год, в августе.

«Уборщицы старательно мыли ее - каждую хрустальную подвеску в отдельности. Электрики тщательно проверяют проводку и контакты в патронах, меняют лампочки. Одним словом, проводится полная профилактика люстры, чтобы в новом сезоне она, как всегда, ярко сияла наверху, освещая и украшая зал», - сообщили в драмтеатре.

После всего люстру вновь подняли наверх с помощью тросов и лебедок.

«Кстати: вопреки распространенной городской легенде, наш земляк Сергей Пенкин не дарил театру люстру при строительстве нового здания. Вроде бы такие планы у него были, но возникли некие юридические трудности. В итоге люстра, как и другое оборудование, была приобретена на средства, ассигнованные из федерального и областного бюджетов, а также накопленные в фонде «Новый пензенский театр», - уточнили в учреждении культуры.