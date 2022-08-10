Общество

В драмтеатре перед новым сезоном помыли трехтонную люстру

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В большом зале Пензенского драматического театра перед началом нового сезона помыли огромную люстру весом около трех тонн. Процедура проводится раз в год, в августе.

«Уборщицы старательно мыли ее - каждую хрустальную подвеску в отдельности. Электрики тщательно проверяют проводку и контакты в патронах, меняют лампочки. Одним словом, проводится полная профилактика люстры, чтобы в новом сезоне она, как всегда, ярко сияла наверху, освещая и украшая зал», - сообщили в драмтеатре.

После всего люстру вновь подняли наверх с помощью тросов и лебедок.

«Кстати: вопреки распространенной городской легенде, наш земляк Сергей Пенкин не дарил театру люстру при строительстве нового здания. Вроде бы такие планы у него были, но возникли некие юридические трудности. В итоге люстра, как и другое оборудование, была приобретена на средства, ассигнованные из федерального и областного бюджетов, а также накопленные в фонде «Новый пензенский театр», - уточнили в учреждении культуры.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Дмитрия Журкина, penzateatr.ru
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Гость||

Это событие для города или обязанность работников драмтеатра?

Гость||

- Это? Это - дурачок спросил

Гость||

Кстати: вопреки распространенной городской легенде, наш земляк Сергей Пенкин не дарил театру люстру при строительстве нового здания. Вроде бы такие планы у него были, но возникли некие юридические трудности. В итоге люстра, как и другое оборудование, была приобретена на средства, ассигнованные из федерального и областного бюджетов, а также накопленные в фонде «Новый пензенский театр», - уточнили в...

Ясен перец Пенкин цену люстры до копейки рассчитал, ни рубля бы лишнего не дал. А тут пили пила моя пили...

Гость||

А могли как телескоп стырить.

Гость||

Гость писал(a):

- Это? Это - дурачок спросил
А педераст уточняет,кто спросил?

Имя: Гость
Комментарий:

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