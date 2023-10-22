Планетарий в Пензе продолжает работать в тестовом режиме

22.10.2023 | 11:57

Заканчивается октябрь, а пензенский планетарий, открытый после реконструкции 2 сентября, все еще работает в тестовом режиме.

В начале осени в Министерстве культуры и туризма Пензенской области объясняли: «С 2 сентября работа планетария запущена в тестовом режиме, который будет продолжаться в течение месяца. Необходимо время, чтобы наладить все процессы деятельности».

Под тестовым режимом понимается один сеанс в день. При этом заявок на посещение поступает огромное количество. Попытки дозвониться на номер для записи оказываются безуспешными: либо не удается получить ответ, либо заявляют, что билетов нет.

В воскресенье, 22 октября, в группе планетария в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение: «ВНИМАНИЕ! Планетарий продолжает работать в тестовом режиме, поэтому с 23 по 27 октября (включительно) будет проводиться только 1 сеанс в день в Звездном зале планетария! Начало сеанса в 16:00. Сеансы проходят на этой неделе в понедельник (23 октября), в среду (25 октября) и в пятницу (27 октября). Продолжительность 50 минут. Сеанс бесплатный! ЗАПИСЬ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ 63-44-32! ЧЕРЕЗ СООБЩЕНИЯ ГРУППЫ ЗАПИСЬ НЕ ВЕДЕТСЯ! ШКОЛЫ, КЛАССЫ и другие организованные группы мы пока НЕ ЗАПИСЫВАЕМ! Возрастное ограничение 6+».

Народную обсерваторию построили в 20-х годах ХХ века. Ее посетило не одно поколение школьников. В 1959 году тут сделали капитальный ремонт, а потом проводили только косметический.

В 2011 году специальная комиссия приняла решение закрыть здание из-за ветхости. Аварийными были признаны и фундамент, и стены. Еще тогда расчеты показали, что реконструкция обойдется в 177 миллионов рублей. Со временем сумма выросла до 320 миллионов, 200 из которых стоит оборудование.

Тем не менее речь о возрождении заходила неоднократно. В частности, в 2018 году выражали намерение не просто открыть собственно планетарий, а создать на его базе научно-просветительский центр. В итоге было решено демонтировать рассохшееся и изъеденное короедом здание и полностью восстановить объект в прежнем облике.