Олег Ягов: Пензенский планетарий сносить не будут

17.01.2021 | 10:51

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов заверил, что планетарий, находящийся в парке имени В. Г. Белинского, сносить не намерены.

Об этом сообщается на странице пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Слова о «сносе» были обиходным оборотом речи», - говорится в посте.

По словам Олега Ягова, здание аккуратно демонтируют, то есть разберут. Пригодные части конструкции будут использованы. Их предварительный объем составляет 30%.

Зампред правительства области добавил, что внутри планетария все рассыхается, изъедено короедом и проржавело. Однако, если какие-то части можно будет сохранить, специалисты сделают это. Кроме того, Олег Ягов допустил возможность общественного контроля за реставрационными работами.

В начале декабря стало известно, что здание планетария, уже несколько лет находящееся в ветхом состоянии, хотят снести.

«Кто-то думает, что эти деревяшки, которые отслужили свой срок, подкрасят, подделают, но на самом деле это не так. Реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен, в два раза увеличится его площадь, будет цокольный этаж с кафе, подсобными помещениями и так далее. Облик будет полностью восстановлен из новых деревянных качественных материалов», - сообщил тогда Олег Ягов.

На реконструкцию объекта культуры направят 352 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.