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Общество

Олег Ягов: Пензенский планетарий сносить не будут

Печать

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов заверил, что планетарий, находящийся в парке имени В. Г. Белинского, сносить не намерены.

Об этом сообщается на странице пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Слова о «сносе» были обиходным оборотом речи», - говорится в посте.

По словам Олега Ягова, здание аккуратно демонтируют, то есть разберут. Пригодные части конструкции будут использованы. Их предварительный объем составляет 30%.

Зампред правительства области добавил, что внутри планетария все рассыхается, изъедено короедом и проржавело. Однако, если какие-то части можно будет сохранить, специалисты сделают это. Кроме того, Олег Ягов допустил возможность общественного контроля за реставрационными работами.

В начале декабря стало известно, что здание планетария, уже несколько лет находящееся в ветхом состоянии, хотят снести.

«Кто-то думает, что эти деревяшки, которые отслужили свой срок, подкрасят, подделают, но на самом деле это не так. Реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен, в два раза увеличится его площадь, будет цокольный этаж с кафе, подсобными помещениями и так далее. Облик будет полностью восстановлен из новых деревянных качественных материалов», - сообщил тогда Олег Ягов.

На реконструкцию объекта культуры направят 352 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

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Гость||

Не будут... а так хочется

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен,
Так снесут или не снесут? Какая- то игра слов. Для чего?

Гость||

Снесут... демонтируют...разберут-слова похожие, но смысл различный.

Гость||

Как это ни называй, а будет новодел. С реставрацией эти процессы ничего общего не имеют.

Гость||

там места живого нет, весь сгнил

Гость||

Ягов - словоблуд, как и его руководство, бывшее и нынешнее. Словоблуд - это оборот речи, а не оскорбление.

Гость||

Воры, болтуны и жулики -это обиходные части речи.

Гость||

352 млн. В СССР город бы построили.

Гость||

Воры,коррупционеры,скверна -это просто обиходные части речи , обыкновенная констатация фактов

Имя: Гость
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